В Севастополе 1,5% избирателей проголосовали на дому

В Севастополе 1,5% избирателей (4 тысячи 700 человек) проголосовали дома, заявил заместитель председателя Севастопольской горгосадминистрации Дмитрий БАЗИВ.

Причем, сказал он, если проанализировать эти данные с информацией из других регионов, то видно, что в Севастополе процент голосующих на дому «существенно ниже, чем в среднем по Украине».

«В целом по Украине около 3% голосовали на дому, у нас - около 1,5% от внесенных в списки для голосования. И у нас, насколько мне известно, жалоб, во всяком случае, в городскую и районные госадминистрации не поступало», - сказал БАЗИВ на брифинге.

Всего в списки для голосования в Севастополе было внесено 306 тыс. 987 человек.