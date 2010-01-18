Больше всего жалоб в прокуратуру - на списки и агитацию
18:05, 18 января 2010Крым
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Рапортует пресс-служба
Больше полусотни жалоб получила прокуратура Крыма с начала президентской гонки, чаще всего сообщают о нарушениях порядка проведения предвыборной агитации и при составлении списков избирателей.
«По вопросам проведения выборов Президента Украины с начала предвыборной гонки поступило 54 обращения, в том числе от избиркомов - 5», - сообщила пресс-служба крымской прокуратуры.
В частности, 18 января поступили пять заявлений по вопросам проведения выборов: по одному решили отказать в возбуждении уголовного дела, по четырем проводится проверка. «В обращениях речь идет о нарушениях избирательного законодательства в Симферополе, Алуште и Феодосии», - сообщил надзорный орган.
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