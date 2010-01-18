Янукович набирает 35,36% голосов, Тимошенко – 25%

По последним данным, которые поступают в Центральную избирательную комиссию, обработано 96,52% протоколов участковых избирательных комиссий, по результатам которых Виктор ЯНУКОВИЧ получил 35,36% голосов избирателей, Юлия ТИМОШЕНКО – 25%.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие данные обнародованы на мониторах ЦИК.

Следующими за этими двумя кандидатами идут: Сергей ТИГИПКО – 13,01%, Арсений ЯЦЕНЮК – 6,97%, Виктор ЮЩЕНКО – 5,51%, Петр СИМОНЕНКО – 3,54%, Владимир ЛИТВИН – 2,33%, Олег ТЯГНИБОК – 1,45%, Анатолий ГРИЦЕНКО – 1,2%, Инна БОГОСЛОВСКАЯ – 0,41%.

Не поддержали ни одного из кандидатов 2,2% избирателей.