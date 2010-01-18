Во втором туре Янукович наберет на 15% больше Тимошенко (прогноз ПР)
17:07, 18 января 2010Крым
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У Колесникова нет сомнений
В Партии регионов прогнозируют, что во втором туре президентских выборов Виктор ЯНУКОВИЧ наберет на 15-17% голосов больше, чем Юлия ТИМОШЕНКО.
«Если мы говорим о социологии, то ни один из экспертов не дает нам меньше, чем достигнутый результат в первом туре», - сказал первый заместитель председателя Партии регионов Борис КОЛЕСНИКОВ на брифинге в Киеве.
Он добавил, что в общих цифрах это преимущество составляет 15-17%.
«У нас нет сомнений в правильности выбора украинцев и в результате», - подчеркнул депутат украинского парламента.
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