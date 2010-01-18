Во втором туре Янукович наберет на 15% больше Тимошенко (прогноз ПР)

В Партии регионов прогнозируют, что во втором туре президентских выборов Виктор ЯНУКОВИЧ наберет на 15-17% голосов больше, чем Юлия ТИМОШЕНКО.

«Если мы говорим о социологии, то ни один из экспертов не дает нам меньше, чем достигнутый результат в первом туре», - сказал первый заместитель председателя Партии регионов Борис КОЛЕСНИКОВ на брифинге в Киеве.

Он добавил, что в общих цифрах это преимущество составляет 15-17%.

«У нас нет сомнений в правильности выбора украинцев и в результате», - подчеркнул депутат украинского парламента.