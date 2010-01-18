Ялта просит разрешить развивать город за деньги спецфонда

Мэр Ялты Сергей БРАЙКО предлагает Верховной Раде внести изменения в Бюджетный кодекс Украины, которые позволят расходовать средства из специального фонда местного бюджета на капитальное строительство и реконструкцию объектов города, сообщила пресс-служба горсовета.

«Есть норма в Бюджетном кодексе, которая запрещает использовать общие и специальные фонды местного бюджета до принятия государственного бюджета страны», - сказал мэр.

Ялта просит исключить ее.

«Чтобы в Бюджетном кодексе было сказано, что до принятия государственного и местных бюджетов, в период финансирования по временной росписи можно было бы использовать на капитальное строительство и реконструкцию средства не общего фонда, а средства специальных фондов, которые для таких работ и предназначены», - пояснил БРАЙКО.

По его мнению, бюджет страны не будет принят еще, «минимум, месяца три». Без госбюджета - Ялта не может принять бюджет города.

«А мы ожидаем в ближайший месяц значительных поступлений в пределах 30 миллионов гривен от продажи земли и имущества на наши специальные фонды бюджета, из которых мы можем направить деньги на капитальное строительство», - сказал БРАЙКО.

По его словам, если не внести изменения в Бюджетный кодекс, деньги будут «просто лежать на счетах», хотя Ялта готова приступить к капремонту роддома и хочет завершить ремонт приемного отделения Ливадийской больницы.

Мэр надеется, что инициативу Ялты «поддержат и в Крыму, и в Украине», поскольку в других регионах страны - схожие проблемы.

Городской председатель направит предложение в украинский парламент через депутата ВР Александра ЧЕРНОМОРОВА.