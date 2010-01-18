Назван самый продаваемый автомобиль Европы 2009 года

По итогам 2009 года самым продаваемым автомобилем Европы стал Volkswagen Golf.

За 12 месяцев европейцы купили 571 тысячу 838 машин этой модели, что на 23,9 процента больше, чем годом ранее, передает Лента.ру.

Второе место в рейтинге, составленном аналитической компанией JATO Dynamics, занимает Ford Fiesta: в 2009 году спрос на эту модель вырос на 44% - до 472 тысяч 91 автомобиля. Третье место досталось Peugeot 207 (367,1 тысячи машин) - продажи упали на 9,7%.

Рейтинг самых продаваемых автомобилей Европы:

VOLKSWAGEN GOLF

FORD FIESTA

PEUGEOT 207

RENAULT CLIO

VOLKSWAGEN POLO

OPEL/VAUXHALL CORSA

FORD FOCUS

FIAT PANDA

FIAT PUNTO

OPEL/VAUXHALL ASTRA.

В рейтинге марок первое место по продажам удержал концерн Volkswagen, реализовавший за год 1,64 миллиона машин. Следом идут Ford (1,288 миллиона автомобилей) и Renault (1,087 миллиона штук). Четвертое и пятое место по итогам года заняли Opel и Fiat (1,057 и 1,009 миллиона машин за 12 месяцев).

По подсчетам JATO, всего в 2009 году в Европе было реализовано 14,357 миллиона автомобилей, что всего на 0,7 процента меньше, чем в 2008 г. Между тем, по данным Ассоциации европейских автопроизводителей (ACEA), за прошлый год рынок ужался на 1,6%.