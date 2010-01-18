Социологи опровергают свою продажность

Организаторы Национального экзит-пола опровергают обвинения политиков в продажности.

«После опубликования данных шести экзит-полов Юлия ТИМОШЕНКО обвинила социологов, проводивших все экзит-полы, кроме нашего (Национального экзит-пола), в продажности, а некоторые представители Партии регионов, в свою очередь, объявили наш экзит-пол «купленным», - отмечают социологи в обращении к политикам.

Они возмущены обвинениями и заявляют, что «экзит-полы выполнены профессиональными компаниями, различие в данных всех экзит-полов не является драматическим, результат качественно одинаков, порядок рейтингов всех кандидатов совпадает».

Организаторы Национальный экзит-пола подчеркивают, что он проводился по методологии, отличающейся от других экзит-полов.

«Существующее отличие в данных экзит-полов, проведенных зимой в сложных погодных условиях, не дают оснований в обвинении и нас, и наших коллег в умышленном искажении полученных данных», - говорится в обращении.

При этом его авторы отмечают необходимость профессиональной оценки отличий в данных экзит-полов и выяснения, какая из методологий более адекватна нынешним условиям, это даст возможность провести во втором туре более точные исследования. «В то время как политические оценки только мешают нормальной работе социологического сообщества», - говорится в обращении, которое подписали научный руководитель «Национального экзит-пола», генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир ПАНИОТТО, научный консультант «Национального экзит-пола», президент КМИС Валерий ХМЕЛЬКО, координатор «Национального экзит-пола», исполнительный директор КМИС Наталия ХАРЧЕНКО.