Янукович уже собирается в регионы

До второго тура выборов президентская кампания кандидата на пост главы государства Виктора ЯНУКОВИЧА будет насыщена поездками по регионам Украины, сообщила заместитель председателя Партии регионов Анна ГЕРМАН.

"Недели, которые остаются до второго тура, будут очень насыщенны поездками по всем регионам Украины", - сказала ГЕРМАН на пресс-конференции в Киеве, говоря об особенностях кампании, передает УНИАН.

Замглавы ПР отметила, что ЯНУКОВИЧ не отдает предпочтения тому или иному региону и не делает разницы между ними, для кандидата важно услышать мнения людей.

ГЕРМАН выразила надежду, что ЯНУКОВИЧ найдет возможность посетить как можно больше населенных пунктов, в частности, на западе Украины.

"Это очень важно для нас, чтобы не повторять ошибку Виктора ЮЩЕНКО, который был Президентом только одной части Украины", - сказала она.

Представительница Партии регионов напомнила слова ЯНУКОВИЧА: "Я и Львов - мы поймем друг друга".