Внук Сталина просит возбудить дело против СБУ

Внук Иосифа Сталина Евгений ДЖУГАШВИЛИ обратился к генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО с просьбой возбудить уголовное дело в отношении сотрудников Службы безопасности Украины и ряда судей, причастных к расследованию дела о голодоморе, сообщает газета ”Сегодня”.

Поводом для обращения ДЖУГАШВИЛИ стало решение Апелляционного суда Киева, признавшего 13 января 2010 года Сталина и еще шестерых человек виновными в массовом голоде в Украине 1932-1933 годов и геноциде украинцев.

По мнению внука лидера СССР, Сталин не может быть обвинен в геноциде, так как такого понятия в 1930 годы в украинском законодательстве не существовало.

ДЖУГАШВИЛИ заявил, что принятое киевским судом решение нарушает первый пункт 7 статьи Евроконвенции о защите прав человека. Статья защищает граждан стран-участниц конвенции от уголовного преследования по тем деяниям, которые на момент их совершения преступлениями не считались.

Понятие ”геноцид” появилось в украинском законодательстве в 2001 году вместе с одноименной статьей номер 442 Уголовного кодекса Украины.

ДЖУГАШВИЛИ уже не в первый раз пытается отстаивать в суде честь своего деда, отмечает Лента.ру. Так, он судился с ”Новой газетой” по поводу статей, где Сталин назывался ”преступником”, однако в обоих случаях иски не были удовлетворены. 19 декабря 2009 года он подал в суд на радиостанцию ”Эхо Москвы” за оскорбление памяти руководителя СССР.

13 января Апелляционный суд Киева констатировал, что Иосиф Сталин (Джугашвили), Вячеслав Молотов (Скрябин), Лазарь Каганович, Павел Постышев, Станислав Косиор, Влас Чубарь и Мендель Хатаевич совершили преступление "геноцид", предусмотренное Уголовным кодексом Украины.

Суд закрыл уголовное дело в связи с их смертью.