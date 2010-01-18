Штаб Януковича поставил себе четверку за результаты в Крыму

Руководитель крымского штаба кандидата в президенты Виктора ЯНУКОВИЧА Анатолий МОГИЛЕВ оценивает результаты первого тура выборов в автономии как хорошие.

«Я не могу сказать, что они - отличные, они - нормальные, хорошие. Я думаю, во втором туре они улучшатся», - сказал МОГИЛЕВ.

По данным штаба, регионалы располагают данными всех участковых комиссий Крыма: явка по автономии составила 63,3%.

За ЯНУКОВИЧА проголосовали более 61%, за Юлию ТИМОШЕНКО - чуть менее 12%, за Сергея ТИГИПКО - около 11%.

По данным Центральной избирательной комиссии, в первом туре прошлых выборов Президента Украины - 31 октября 2004 года - ЯНУКОВИЧ набрал в Крыму 69,17% голосов.

Одной из причин уменьшения числа проголосовавших за лидера регионалов в штабе считают антипропаганду оппонентов - распространение листовок и писем, направленных против ЯНУКОВИЧА. «Эта ложь, эта грязь в какой-то мере сыграли на сбивание рейтинга», - сказал МОГИЛЕВ.

В крымском штабе ЯНУКОВИЧА считают, что выборы в автономии, в целом, прошли нормально, хотя были «отдельные эксцессы». «В Красноперекопске неизвестное вещество, по всей видимости, газ, было запущено в помещение, где проходил подсчет голосов», - сказал МОГИЛЕВ. Более десятка членов избиркома почувствовали недомогание и обратились за медпомощью, инцидент не повлиял на результаты, поскольку комиссия успела обработать бюллетени.

Руководитель штаба добавил, что «дискомфорт» в день выборов возник из-за требований к окружкомам зарегистрировать постановления суда, принятые ночью и касающиеся голосования на дому, а перед 17 января - из-за милицейских проверок граждан, которые выразили желание голосовать за пределами участка.

«Примерно половина тех лиц, которые изъявляли желание проголосовать дома, не проголосовали. Угрозами им этого не дали сделать», - сказал МОГИЛЕВ.