В Крыму объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на ближайшие дни из-за ожидаемого ухудшения погодных условий, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС.

В связи с приходом южного циклона 19-20 января на полуострове ожидаются сильные осадки - дождь с переходом в снег, налипание мокрого снега, сильная гололедица. Ветер будет юго-восточным, его скорость составит 15-20 метров в секунду, порывы до 30 м/с.

В понедельник в Крыму ожидается северо-восточный ветер, 15-20 м/с.

Проезд по крымским дорогам обеспечен.