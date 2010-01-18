В Севастополе Тимошенко лишь четвертая

В Севастополе на президентских выборах лидируют Виктор ЯНУКОВИЧ, Сергей ТИГИПКО и Петр СИМОНЕНКО.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в территориальной окружной комиссии (округ №225, объединяющий Ленинский и Нахимовский районы города), по итогам подсчетов данных, поступивших из 72 участковых комиссий (всего в округе 96 обычных и 6 специальных избирательных участков) ЯНУКОВИЧ, предварительно, набирает 55% голосов, ТИГИПКО - 15%, СИМОНЕНКО - 10%, Юлия ТИМОШЕНКО - 6,5%, Инна БОГОСЛОВСКАЯ - 2%, Арсений ЯЦЕНЮК - 1,9%, Владимир ЛИТВИН - 1,4%, Виктор ЮЩЕНКО - 0,72%.

В списки избирателей по 225-му округу было внесено 112 тыс. 107 человек, проголосували 64,89%.

Как сообщили в терокружкоме №224 (сюда входят Гагаринский и Балаклавский районы), по состоянию на 8.00 здесь остались неподсчитанными голоса только по трем участкам (всего здесь 77 обычных и 8 специальных избирательных участков). Лидируют В.ЯНУКОВИЧ, ТИГИПКО, СИМОНЕНКО и ТИМОШЕНКО. Здесь в списки было внесено 137 тыс. 654 избирателя, проголосовали 92 тыс. 84 человека (66,89%).