У Литвина родилась идея: попросить ВР признать выборы несостоявшимся

В избирательном штабе кандидата на пост Президента Украины Владимира ЛИТВИНА первый тур выборов считают несостоявшимся в связи с массовыми фальсификациями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заместитель руководителя фракции Блока Литвина в Верховной Раде Олег ЗАРУБИНСКИЙ.

По его словам, Блок Литвина намерен инициировать постановление ВР о признании выборов Президента несостоявшимся.

«К сожалению, мы должны констатировать невиданные масштабы применения админресурса в ходе предвыборной кампании», - подчеркнул ЗАРУБИНСКИЙ.

Он добавил: «Выборы как таковые не состоялись, это было не соревнование кандидатов, а соревнования денежных мешков, которые стоят за отдельными кандидатами».

В качестве примера применения админресурса он привел использование бюджетных средств во время предвыборной кампании Президентом и премьер-министром. «Один взлет президентского Ил-62 по стоимости совпадает с организацией весенних полевых работ одного района. Только одно совещание премьер-министра ТИМОШЕНКО, на которое за бюджетный счет были приглашены 10 тыс. ее сторонников, стоит столько же, сколько строительство средней больницы», - сказал ЗАРУБИНСКИЙ.

По его словам, админресурс использовал и Виктор ЯНУКОВИЧ. «В частности, 14 января учеников 10-11 классов харьковских школ принудительно вывели встречать кортеж ЯНУКОВИЧА. Ученики час простояли с символикой ЯНУКОВИЧА на морозе в 10 градусов», - сообщил ЗАРУБИНСКИЙ.

Подытоживая, он заявил, что штаб ЛИТВИНА ни в коем случае не будет поддерживать ни одного из кандидатов президенты, которые пройдут во второй тур выборов.