Прокуратура требует от милиции не мешать выборам

Прокуратура потребовала от начальника крымской милиции Геннадия МОСКАЛЯ прекратить вмешательство в избирательный процесс правоохранителей, пытающихся обеспечить исполнение решений судов.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, ведомство внесло предписание начальнику крымского управления МВД.

Это стало реакцией на обращение окружной избирательной комиссии второго округа, где представитель милиции пытался понудить членов окружкома «зарегистрировать постановление суда о запрете голосовать на дому без предоставления медицинской справки и огласить это решение».

«Законом запрещено любое вмешательство в избирательный процесс. У органов милиции отсутствуют обязанности по обеспечению доведения до ведома субъектов избирательного процесса судебных решений», - говорится в предписании прокуратуры.

Предписание удовлетворено крымским управлением МВД, сообщили в надзорном ведомстве.

Как сообщалось, представитель МВД требовал от окружкома зарегистрировать копии постановления Киевского апелляционного административного суда.