В Севастополе избиратели жалуются на неточности в списках

В Севастополе выборы проходят нормально, но есть жалобы на неточности в списках избирателей, заявил Григорий ЯКУБОВ - наблюдатель от Международной общественной организации содействия развитию избирательных технологий «За справедливые выборы»

В группе наблюдателей в Севастополе - адвокаты из Израиля, Германии, Чехии, руководитель - российский адвокат Сергей МЕРЗОЕВ.

«В принципе, выборы проходят нормально. Все жалуются на то, что реестр несовершенен, и есть очень много неточностей. Есть очень много людей, которых уже нет в живых, но они еще находятся в списках. Приходят люди, которые хотят проголосовать, их, наоборот, - нет в списках», - сказал ЯКУБОВ, которому удалось побывать на нескольких участках в Севастополе и Балаклаве.

Например, на участке №1, где 3 тысячи 37 избирателей, 30 человек не смогли проголосовать - их не было в списке (70 человек здесь голосовали на дому).

«Несмотря на то, что некоторые избирательные комиссии, еще до выборов, в декабре, по собственной инициативе сверяли списки, отправляли их в Киев для того, чтобы сделать их реорганизацию. Например, председатель участковой комиссии №64 рассказал мне, что они сами в ЖЭКе сверили все списки, и нашли 30 человек, которые на данный момент уже умерли. Послали списки в Киев, и они обратно вернулись в том же состоянии. То есть, ничего с этими списками не было сделано», - сообщил ЯКУБОВ.

В тоже время, по словам наблюдателя, ему понравилось на этом же участке, что есть предоставленная окружкомом машина, которая возит в суд людей, которых не оказалось в списке. «В суде разбираются заявления, и они имеют возможность проголосовать. На некоторых участках сама избирательная комиссия принимает решение о том, голосовать ли избирателю, чьей фамилии не оказалось в списках. На дому на этом участке голосовал 31 человек», - сказал адвокат.