Крым среди лидеров по нарушениям на выборах

По состоянию на 18.00 Министерство внутренних дел зафиксировало более 50 нарушений избирательного законодательства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил начальник Департамента общественной безопасности МВД Украины Владимир МАЕВСКИЙ.

По его словам, наибольшее количество нарушений зафиксировано в Киевский, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской областях и в Крыму.

Большинство нарушений касается попыток выноса бюллетеней с избирательных участков.

В то же время, зафиксировано 8 хулиганских действий, 10 попыток подкупа избирателей, три факта незаконной агитации.

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту избиения двумя лицами в Тернопольской области сотрудника милиции. Это дело возбуждено по двум статьям – хулиганство и сопротивление сотруднику милиции.