В Севастополе проголосовали 44% избирателей

В Севастополе по состоянию на 15.30 проголосовали 44% избирателей.

Об этом сообщили агенству УНИАН в теризбиркомах 224-го и 225-го округов.

Председатель Севастопольской горгосадминистрации Сергей КУНИЦЫН в интервью журналистам выразил надежду, что в Севастополе явка избирателей будет выше среднеукраинской.

На вопрос о том, что у избирателей и участковых комиссий есть много претензий к качеству списков избирателей, и что ряд жителей города себя в них не находили, КУНИЦЫН сказал: «Реестра же, как такового, раньше не было. Он, кстати, нам помог «почиститься», у нас было на 3 тысячи больше избирателей, чем сейчас, это благодаря реестру, потому что была проведена работа».

«Мы уже сегодня соберемся с правоохранительными органами, у нас будет совещание, и мы, обладая предварительной информацией и по районам, и по линии СБУ, милиции, прокуратуры, мы уже поймем, где были допущены какие ошибки, что можно будет исправить во втором туре», - заявил КУНИЦЫН.