Около 330 жителей крымского поселка не могут голосовать

Порядка 330 жителей поселка Научный в Бахчисарайском районе Крыма не могут проголосовать на выборах Президента Украины из-за нехватки бюллетеней - это произошло из-за неточностей в списках избирателей.

В уточненном списке, который прислал госреестр, были 411 избирателей, хотя в поселке числятся около 750.

«На основании этого списка нам выдали 420 бюллетеней. Бюллетени закончились в 14.45. Люди приходят и приходят, давать им больше нечего», - сообщил корреспонденту УНИАН по телефону Сергей НАЗАРОВ - заместитель председателя избирательной комиссии участка №101 (округ №10).

По словам НАЗАРОВА, сейчас члены комиссии составляют «образец жалобы на реестр и Центральную избирательной комиссии». «Будем писать жалобы», - сказал он.