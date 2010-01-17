В Ялте и Алуште избиратели голосуют в кабинках без шторок при входе

Кабинки для голосования на территории округа №7 (Ялта и Алушта) не имеют шторок с входной стороны, сообщает крымский штаб кандидата в Президенты Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

«По устной рекомендации окружной избирательной комиссии кабинки для голосования остались открытыми, без шторки с входной стороны. Тем самым ни о каком тайном голосовании не может быть речи», - заявляет пресс-служба штаба.

В седьмом окружкоме корреспонденту УНИАН по телефону заявили, что комиссия заказала кабинки без шторок на входе во избежание фальсификаций и фотографирования бюллетеней. «Шторок на входе нет, шторочки сбоку есть, тайна голосования обеспечена, никто не видит кроме избирателя, который стоит спиной и заполняет свой бюллетень, где он делает отметку, зато все наблюдатели, члены комиссии прекрасно видят, что он достает из карманов и что он туда кладет», - заявила председатель комиссии седьмого округа Ольга ДЕМБОВСКАЯ.

В ведении седьмого округа 103 участка.

Всего в Крыму 10 округов.