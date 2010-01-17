Сотни крымских избирателей не нашли себя в списках

Более 4 тысяч человек не нашли свои фамилии в списках избирателей в Бахчисарайском районе Крыма, утверждает крымский штаб Партии регионов.

«Из всех регионов полуострова в штаб поступают сообщения о том, что на многих участках в списках отсутствуют сотни человек. Только в Бахчисарайском районе свои фамилии в списках не нашли более 4 тысяч избирателей», - говорится в сообщении организации, текст которого передан УНИАН.

«С 30 декабря по 10 января списки выверялись в участковых комиссиях, а потом были отправлены в Киев, чтобы в них внесли изменения. Примечательно, что часть списков вернулась из Киева с большим количеством ошибок, чем было раньше», - заявляют в Партии регионов.

По данным крымского штаба, «на 91-м участке 10-го территориального округа (Бахчисарай) после того, как списки побывали в Киеве из них «пропали» более 400 фамилий - при том, что всего за участком закреплены около 1700 избирателей». «На соседнем 94-м участке в списках отсутствуют более 300 человек», - заявили в организации.

В десятом окружкоме сообщили УНИАН, что к ним поступают звонки «от возмущенных людей», которые не находят свои фамилии в списках. Насколько масштабен процесс - в комиссии говорить не стали.