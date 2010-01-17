Прокуратура Крыма получила 19 жалоб на нарушения на выборах

19 заявлений, касающихся нарушений в ходе избирательного процесса, поступили в крымскую прокуратуру за последние два дня.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, среди них жалобы на нарушения при составлении списков, подкуп избирателей, хулиганские действия и бездеятельность участкома.

«16 января прокуратурой автономии от граждан и ведомств получено 16 обращений, связанных с нарушениями законодательства о выборах Президента Украины. Из них 5 были направлены по принадлежности для принятия мер в органы внутренних дел и избиркомы, по 6 заявлениям продолжаются проверки. В первой половине дня 17 января зафиксировано 3 обращения, которые направлены для реагирования», - сообщила пресс-служба прокуратуры.