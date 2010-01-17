В Севастополе выборы проходят организованно

В Севастополе, по оценке руководства города, избирательных комиссий, штабов кандидатов на пост Президента Украины, правоохранительных органов, выборы проходят организованно, за первые четыре часа голосования нарушений не зафиксировано.

Все 187 участковые комиссии открылись в 8.00, голосование началось без задержек.

Как передает корреспондент УНИАН, первый заместитель председателя Севастопольской горгосадминистрации Владимир КАЗАРИН сообщил журналистам: «По тому докладу, который мы утром получили в администрации, все стабильно, спокойно и соответствует всем техническим нормам».

«У нас был один инцидент, не имеющий отношения к выборам: на одном из участков ночью охотники за металлом срезали около 150 м телефонного кабеля. Но уже утром «Укртелеком» восстановил телефонную связь для этого избирательного участка, ну а милиция, соответственно, ищет этих промышляющих на продаже металла правонарушителей», - сказал он.

Как утверждает КАЗАРИН, «никаких инцидентов, которые были бы связаны с самим ходом избирательной компании, каких-либо провокаций против какого-либо кандидата или против самой процедуры голосования в Севастополе не зарегистрировано».

КАЗАРИН прогнозирует высокую явку избирателей. «По тем телефонным докладам, которые мы получаем, я думаю, что сегодня в Севастополе будет высокая явка избирателей, потому что севастопольцы, как и все граждане Украины, понимают высокую цену выбора, который они сделают сегодня», - сказал он.

Он также отметил, что выборы 2010 года отличаются от выборов пятилетней давности прежде всего «отсутствием личностной ожесточенности людей».

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Управления МВД Украины в Севастополе, 400 сотрудников милиции задействованы в обеспечении общественного порядка на выборах в городе.

Кроме того, охрану общественного порядка на избирательных участках обеспечивают 57 представителей различных общественных формирований города. Помимо этого, увеличено количество патрульных нарядов, их маршруты приближены к местам расположения избирательных комиссий, предвыборных штабов, агитационных пунктов.