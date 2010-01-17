За 10 лет наблюдается самая низкая явка украинцев на выборы

За последние 10 лет на нынешних выборах Президента Украины по состоянию на 11.00 наблюдается самая низкая явка избирателей на участки - 15,1%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Жанна УСЕНКО-ЧЕРНАЯ.

По ее словам, в 1999 году по состоянию на указанное время участие в выборах Президента приняли 30% граждан от общего количества избирателей, в 2004 году - 19,9%.