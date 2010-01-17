За 10 лет наблюдается самая низкая явка украинцев на выборы
13:42, 17 января 2010Крым
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Рапортует Центризбирком
За последние 10 лет на нынешних выборах Президента Украины по состоянию на 11.00 наблюдается самая низкая явка избирателей на участки - 15,1%.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Жанна УСЕНКО-ЧЕРНАЯ.
По ее словам, в 1999 году по состоянию на указанное время участие в выборах Президента приняли 30% граждан от общего количества избирателей, в 2004 году - 19,9%.
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