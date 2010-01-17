Милиция вмешивается в работу второго окружкома в Крыму – ПР

Крымская организация Партии регионов заявляет о попытке вмешательства руководства милиции автономии в работу окружкома второго округа.

Регионалы сообщают, что сегодня в окружком обратился человек, который представился как первый заместитель начальника крымской милиции Виктор ЧЕПАК, он просил «зарегистрировать копии постановления Киевского апелляционного административного суда и копию постановления Голосеевского райсуда Киева».

«ЧЕПАК требовал, чтобы члены комиссии зачитали копии постановлений и мешал работе», - говорится в сообщении, текст которого размещен на официальном портале крымской Партии регионов.

«Такое поведение представителя милиции можно рассматривать как грубое вмешательство в избирательный процесс. Окружная избирательная комиссия постановила отказать в регистрации копий и обратиться в прокуратуру Крыма с заявлением о совершении преступления», - заявили регионалы.

Во втором окружкоме УНИАН сообщили, что ЧЕПАК требовал зарегистрировать «якобы четыре каких-то постановлений суда». «Заявление по данному факту уже сдано в прокуратуру Крыма», - сказал собеседник агентства, отказавшись предоставить в телефонном режиме более подробную информацию.

Комментарием милиции Крыма УНИАН не располагает. В пресс-службе ведомства не отвечают на звонки.

В ведении второго окружкома - один из трех районов в Симферополе.

***Сайт БЮТ сообщил, что Апелляционный административный суд Киева сегодня в 3.30 установил, что Центральная избирательная комиссия, принимая разъяснение о порядке голосования на дому, действовала противоправно, и отменил это решение. По данным БЮТ, в день голосования 17 января все, кто желают голосовать за пределами избирательных участков, должны привести доказательства в виде медицинских документов.

Центризбирком по состоянию на сегодняшнее утро не получал судебного решения о голосовании на дому при наличии медицинской справки, сообщил председатель ЦИК Владимир ШАПОВАЛ.