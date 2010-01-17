ЦИК не получала решения о голосовании на дому со справкой

Центральная избирательная комиссия по состоянию на сегодняшнее утро не получала никакого судебного решения о голосовании на дому при наличии медицинской справки, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Владимир ШАПОВАЛ.

«В Центральной избирательной комиссии таких решений по состоянию на 10.00 нет», - сказал он сегодня в Киеве, отвечая на вопрос журналистов, передает корреспондент УНИАН.

При этом ШАПОВАЛ подчеркнул, что заниматься организацией выборов должен ЦИК, а судебные решения не могут заменять закон.

«Если ЦИК будут пытаться навязать какие-то решения, мы тоже будем соответствующим образом на это реагировать. Думаю, не хотелось бы, чтобы такие случаи имели место», - сказал ШАПОВАЛ.

На сайте БЮТ появилось сообщение, что Апелляционный административный суд Киева сегодня в 3.30 установил, что Центральная избирательная комиссия, принимая разъяснение о порядке голосования на дому, действовала противоправно, и отменил это решение.

В штабе заявили, что в день голосования 17 января все, кто желает голосовать за пределами избирательных участков, должны привести доказательства в виде медицинских документов.