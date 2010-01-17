Крым выбирает президента

Информации о внештатных ситуациях в Крыму на выборах Президента Украины не поступала, голосование проходит в нормальном режиме, сообщили корреспонденту УНИАН по телефону представители десяти окружных избирательных комиссий, работающих на территории автономии.

«Участки открылись. Людей достаточно. Голосование идет спокойно», - сказала член девятого окружкома Галина ЖАРИКОВА. Округ включает города Армянск и Красноперекопск, Раздольненский, Красноперекопский, Первомайский, Черноморский районы.

«Все участки открылись. Пока эксцессов не было», - сказала Валентина ЛИТВИНЕЦ, член окружной избирательной комиссии восьмого округа (Белогорский, Нижнегорский и Советский районы).

«Участки открылись. Все нормально», - заверила Татьяна КУЧУК, член комиссии седьмого округа, в ведении которого Ялта, Алушта, Алупка.

«Все участки открылись. Все довольны», - сказала член шестого окружкома Елена КАРАВАЕВА (округ включает Феодосию, Судак и Кировский район).

Участки пятого округа - Керчь и Ленинский район - открылись. По поступающей информации, возле нескольких из них неизвестные люди, которые утверждают, что они представляют кандидата в президенты Юлию ТИМОШЕНКО, раздают избирателям «какие-то тексты» - якобы решение одного из судов Киева о запрете голосовать на дому без медсправки. «Связался с доверенными лицами ТИМОШЕНКО, они говорят, что не имеют к этому отношения. Если ситуация будет продолжаться, мы обратимся в милицию», - сказал председатель окружной комиссии пятого округа Владимир ПАРХОМЕНКО.

«Участки открылись, работаем как часы», - сообщили в четвертом окружкоме, в ведении которого голосование в Сакском районе, городах Евпатория и Саки.

«Участки открылись вовремя. Эксцессов нет», - сказала секретарь окружной комиссии третьего округа Ольга КОКОРИНА (за округом закреплены Джанкой, Джанкойский и Красногвардейский районы).

В окружных комиссиях №1 и 2, которые отвечают за районы в Симферополе, заверили, что у них выборы проходят в нормальном режиме, все участки открылись.

В окружкоме десятого округа, в ведении которого находятся Симферопольский и Бахчисарайский районы, пока не располагают полной информацией о ситуации на участках. «Еще не все участки Бахчисарайского района отчитались. У остальных - все нормально», - сказал член комиссии.

В крымской автономии созданы 1237 участковых комиссий, которые входят в состав десяти избирательных округов.

В прокуратуре Крыма работают специальные рабочие группы, которые будут реагировать на установленные избирательными комиссиями факты нарушений законов о президентских выборах.

На президентский пост претендуют 18 кандидатов - Виктор ЮЩЕНКО, Юлия ТИМОШЕНКО, Виктор ЯНУКОВИЧ, Арсений ЯЦЕНЮК, Сергей ТИГИПКО, Владимир ЛИТВИН, Александр МОРОЗ, Петр СИМОНЕНКО, Анатолий ГРИЦЕНКО, Юрий КОСТЕНКО, Инна БОГОСЛОВСКАЯ, Олег ТЯГНИБОК, Людмила СУПРУН, Сергей РАТУШНЯК, Олег РЯБОКОНЬ, Александр ПАБАТ, Михаил БРОДСКИЙ и Василий ПРОТЫВСИХ.