БЮТ: суд установил, что голосовать на дому можно только со справкой

Апелляционный административный суд Киева сегодня в 3.30 в полном объеме отменил все предыдущие решения о возможности голосования избирателей на дому, сообщает сайт БЮТ.

По словам заместителя руководителя центрального избирательного штаба кандидата в президенты Юлии ТИМОШЕНКО Андрея ПОРТНОВА, суд установил, что Центральная избирательная комиссия, принимая разъяснение о порядке голосования на дому, действовала противоправно, и отменил это решение.

ПОРТНОВ подчеркнул, что в день голосования 17 января все, кто желают голосовать за пределами избирательных участков, должны привести доказательства в виде медицинских документов.

Он отметил, что решение суда является окончательным и не подлежит обжалованию.