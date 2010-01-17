БЮТ: суд установил, что голосовать на дому можно только со справкой
Сегодня в 3.30
Апелляционный административный суд Киева сегодня в 3.30 в полном объеме отменил все предыдущие решения о возможности голосования избирателей на дому, сообщает сайт БЮТ.
По словам заместителя руководителя центрального избирательного штаба кандидата в президенты Юлии ТИМОШЕНКО Андрея ПОРТНОВА, суд установил, что Центральная избирательная комиссия, принимая разъяснение о порядке голосования на дому, действовала противоправно, и отменил это решение.
ПОРТНОВ подчеркнул, что в день голосования 17 января все, кто желают голосовать за пределами избирательных участков, должны привести доказательства в виде медицинских документов.
Он отметил, что решение суда является окончательным и не подлежит обжалованию.