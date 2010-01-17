В Крыму членам избиркомов рекомендовали работать в масках

Членам избирательных комиссий, которые постоянно находятся на территории участков в Крыму в день голосования на выборах президента Украины, рекомендуется носить защитные маски, сообщила пресс-служба Совета министров автономии.

«Риск массового распространения гриппа и ОРВИ во время работы избирательных участков 17 января и нахождения в них значительного числа избирателей не является опасным. В то же время членам избирательных комиссий, постоянно находящимся на участках в течение суток, рекомендуется ношение масок, особенно при появлении избирателей с катаральными явлениями», - сказано в пресс-релизе.

Правительство Крыма со ссылкой на санитарную службу сообщает, что в автономии отмечается снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом.

«Уровень его (заболеваемости) сейчас находится ниже эпидпорога. На полуострове вполне возможно проведение массовых мероприятий - в цирках, театрах, школах, детских дошкольных учреждениях, концертных залах», - говорится в сообщении.

В крымской автономии созданы 1237 участковых комиссий, которые входят в состав десяти избирательных округов.