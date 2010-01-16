“День тишины” наступил в Украине перед назначенными на 17 января выборами президента.

В субботу политическая агитация запрещена, чтобы у граждан было время обдумать свой выбор и принять окончательное решение.

В ночь перед "днем тишины" с улиц и площадей должна быть убрана наглядная агитация.

На президентский пост претендуют 18 кандидатов - Виктор ЮЩЕНКО, Юлия ТИМОШЕНКО, Виктор ЯНУКОВИЧ, Арсений ЯЦЕНЮК, Сергей ТИГИПКО, Владимир ЛИТВИН, Александр МОРОЗ, Петр СИМОНЕНКО, Анатолий ГРИЦЕНКО, Юрий КОСТЕНКО, Инна БОГОСЛОВСКАЯ, Олег ТЯГНИБОК, Людмила СУПРУН, Сергей РАТУШНЯК, Олег РЯБОКОНЬ, Александр ПАБАТ, Михаил БРОДСКИЙ и Василий ПРОТЫВСИХ.