В Крыму в день выборов максимально задействуют личный состав милиции

В Крыму для охраны общественного порядка 17 января - в день выборов Президента Украины - максимально задействуют личный состав местной милиции, сообщила пресс-служба крымского управления МВД.

Специально созданные группы фиксации будут документировать в день голосования возможные правонарушения. На сегодня серьезные нарушения не зафиксированы, уголовные дела не возбуждались.

«Обследованы помещения, в которых расположены избирательные участки, на предмет их безопасности, отработана схема движения транспорта с бюллетенями, устранены недостатки улично-дорожной сети на маршрутах, предусмотрено сопровождение автомобилями госавтоинспекции», - сказано в сообщении.

Во время выборов все пункты голосования в Крыму будут охраняться сотрудниками милиции в круглосуточном режиме до сдачи избирательной документации в территориальные комиссии.

«Милиция будет работать в усиленном режиме до окончания подсчета голосов и объявления результатов, а если понадобится второй тур голосования - то до его завершения», - обещают в крымском управлении.