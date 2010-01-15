ГАИ запретила подвозить избирателей к участкам в Крыму

В Крыму прокуроры опротестовали предписания управления Госавтоинспекции о запрете автоперевозчикам осуществлять в день выборов президента Украины подвоз избирателей к участкам.

«В 14 регионах Крыма органы Госавтоинспекции внесли предписания свыше 100 предприятиям, занимающимся пассажирскими автоперевозками, в которых категорически запретили им организованно перевозить избирателей. Хотя опасения силовиков вполне понятны, предупреждение возможных нарушений таким способом не вписывается в действующее законодательство», - говорится в сообщении пресс-службы крымской прокуратуры.

Органы ГАИ могут вносить обязательные для исполнения предписания исключительно по вопросам безопасности дорожного движения, иначе их действия расцениваются как прямое вмешательство в предпринимательскую деятельность, заявили в надзорном ведомстве.

Прокуратура Крыма требует от крымского управления милиции прекратить незаконные действия Госавтоинспекции и провести служебную проверку.

«Органы прокуратуры на местах с целью отмены незаконных предписаний территориальных подразделений ГАИ внесли 34 документа реагирования», - отметили в пресс-службе.