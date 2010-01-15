В Крыму помолятся за студентов

Межвузовский молебен для студентов, которые сдают экзамены во время зимней сессии, пройдет 20 января в кафедральном Свято-Петропавловском соборе Симферополя, сообщила пресс-служба Симферопольской и Крымской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата.

Молебен проводится по благословению Митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря.

Информация о предстоящем событии размещена в социальной сети "ВКонтакте.ru", которая популярна у студентов, и на форуме студенческого сайта одного из крупнейших вузов Крыма - Таврического национального университета имени В.И. Вернадского.

Объявления также будут во всех городских храмах, многих вузах и студенческих общежитиях Симферополя.

"Молебен начнется в 18.00, чтобы как можно больше учащейся молодежи смогло принять в нем участие", - отметили в епархии.