Тигипко призывает привлечь крупный капитал к разработке шельфа

Кандидат на пост президента Украины Сергей ТИГИПКО предлагает к разработке месторождений на морском шельфе подключать крупный капитал, сообщила пресс-служба политика.

«Овладеть технологиями разведки и добычи углеводородов на больших глубинах невозможно за несколько лет. Рост добычи собственных нефти и газа невозможен без применения механизма соглашений о распределении продукции», - сказал ТИГИПКО, комментируя заявление премьер-министра, кандидата в президенты Юлии ТИМОШЕНКО о том, что она за пять лет обеспечит освоение шельфа Черного моря.

«Во всем мире не так много компаний, которые сумели овладеть и эффективно применять технологии добычи нефти и газа на шельфе. Технологическая пропасть между крупнейшими нефтяными компаниями и «Нефтегазом Украины» огромна. Наивно думать, что ее можно преодолеть за пять лет», - отметил политик.

Он считает, что «Нефтегаз» сегодня не имеет ни технологий, ни финансовых ресурсов для полноценного освоения шельфа.

«В мире давно и успешно применяются соглашения о распределении продукции как эффективный инструмент кооперации крупного частного капитала и государства в сегменте добычи углеводородов. Украина этот механизм игнорирует, - отметил ТИГИПКО. - Консервирование месторождений, разработка которых снизила бы зависимость от импортных энергоносителей, - это не заслуга правительства, а укор ему. С крупным капиталом не нужно бороться, как это делает Юлия ТИМОШЕНКО, его нужно умело использовать на благо государства».