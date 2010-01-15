В день выборов будет работать «горячая» линия для жалоб

”Горячая” телефонная линия при Кабинете министров Украины в день голосования на президентских выборах 17 января и после него будет принимать жалобы избирателей о нарушении их прав.

Также принимаются заявления граждан о выявленных ими фальсификациях избирательного процесса, сообщила пресс-служба правительства.

Телефон ”горячей” линии: 0-800-507-309.