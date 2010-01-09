Шансов на подделку бюллетеней нет. Парочка секретов

Избирательный бюллетень для голосования в первом туре президентских выборов подделать невозможно, заявляет директор полиграфического комбината «Украина» Валентин МУЗЫКА.

«Мы считаем, что этот бюллетень очень высоко защищен и шансов на его подделку фактически нет», - сказал он журналистам, передает корреспондент УНИАН.

Бюллетени изготовлены на специальной защищенной бумаге французского производства. На них есть водяные знаки с надписями «Украина. Выборы 2010».

Есть спецэлементы графической защиты. Надпись «2010», сделанная теплохромной краской, при температуре 39 градусов исчезает, при охлаждении снова появляется.

Полиграфический комбинат «Украина» напечатал 36 млн. 916 тыс. 740 избирательных бюллетеней для голосования в первом туре выборов. Стоимость изготовления - 29 млн. 208 тыс. грн. Понадобилось 500 тонн бумаги.

Бюллетени напечатаны в количестве, которое отвечает списку избирателей с учетом резерва, установленного законом, сообщила заместитель председателя Центризбиркома Жанна УСЕНКО-ЧЕРНАЯ.

До 14 января государственное предприятие спецсвязи передаст бюллетени в избирательные округа.

Изготовление бюллетеней для голосования во втором туре выборов будет стоить более 13 млн. грн., сказала УСЕНКО-ЧЕРНАЯ.