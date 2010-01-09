На ЮБК произошел камнепад
10:23, 09 января 2010Крым
1
Устранять обвал начнут 9 января
Камнепад произошел на 14 километре трассы местного значения Форос – Гончарное на юге Крыма. В субботу начнется разбор камней, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
8 января поступила информация о произошедшем сдвиге камней на дорогу и существующей угрозе последующего обвала.
Количество камней не уточняется, известно, что вес каждого составлял около 5 тонн.
«В ходе осмотра места ЧП было принято решение временно перекрыть движение в обе стороны», - говорится в сообщении.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter