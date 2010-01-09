На ЮБК произошел камнепад

10:23, 09 января 2010
Крым
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Устранять обвал начнут 9 января

Камнепад произошел на 14 километре трассы местного значения Форос – Гончарное на юге Крыма. В субботу начнется разбор камней, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

8 января поступила информация о произошедшем сдвиге камней на дорогу и существующей угрозе последующего обвала.

Количество камней не уточняется, известно, что вес каждого составлял около 5 тонн.

«В ходе осмотра места ЧП было принято решение временно перекрыть движение в обе стороны», - говорится в сообщении.

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