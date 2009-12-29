Россия рассчиталась с долгами перед Севастополем

Россия перечислила Севастополю около 12 млн. грн. задолженности перед городом, сообщил первый заместитель председателя государственной администрации Владимир КАЗАРИН.

«Россияне нам все долги, которые образовались по этому году по линии Черноморского флота, перечислили. Мы эти деньги получили», - сказал КАЗАРИН журналистам.

«Были некоторые спорные статьи, например, взаимозачеты по реконструкции Приморского бульвара (по той части, которая примыкает к спортклубу ЧФ РФ), был спор, в какой мере благоустройство этой части набережной распространяется на Черноморский флот, и в какой степени это может быть зачтено российской стороной, и ряд других вопросов», - сказал чиновник.

Как добавил КАЗАРИН, стороны пришли к согласию после недавних переговоров в Москве.