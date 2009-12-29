«Черноморнефтегаз» увеличил добычу газового конденсата

Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» выполнило план 2009 года по добыче газового конденсата на 107,38%, сообщила пресс-служба компании.

«Черноморнефтегаз» в ноябре увеличил добычу газового конденсата на 211 тонн по сравнению с октябрем, а в декабре – на 433 тонны.

ГАО «Черноморнефтегаз» (Симферополь) входит в состав НАК «Нефтегаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

100% акций компании находятся в управлении «Нефтегаза».