«Черноморнефтегаз» увеличил добычу газового конденсата
10:13, 29 декабря 2009Крым
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План выполнен на 107%
Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» выполнило план 2009 года по добыче газового конденсата на 107,38%, сообщила пресс-служба компании.
«Черноморнефтегаз» в ноябре увеличил добычу газового конденсата на 211 тонн по сравнению с октябрем, а в декабре – на 433 тонны.
ГАО «Черноморнефтегаз» (Симферополь) входит в состав НАК «Нефтегаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.
100% акций компании находятся в управлении «Нефтегаза».
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