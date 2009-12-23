Заседание парламента крымский спикер провел без лишних ушей и глаз

Председатель Верховной Рады Крыма Анатолий ГРИЦЕНКО считает легитимным заседание парламента автономии, проведенное в среду после обеда без участия оппозиционных депутатов.

Изначально парламентариев созывали на депутатское собрание, но оно «переросло» в очередное пленарное заседание.

Руководитель парламента признал: сегодня утром он «немного поторопился» закрывать восьмую сессию парламента, не открыв при этом пленарное заседание.

Было решено провести послеобеденное заседание. В зале зарегистрировались 59 депутатов.

После голосования по вопросам повестки дня было объявлено о закрытии сессии, прозвучали гимны Украины и Крыма.

«Самый основной вопрос, который рассмотрела сессия, - обеспечить выплату заработной платы работникам бюджетной сферы Симферополя, чтобы учителя и медики имели возможность получить зарплату и достойно встретить Новый год. Из бюджета автономии направлена субвенция городскому совету в объеме 13,9 миллионов гривен», - сказал ГРИЦЕНКО журналистам.

«Когда в зале нет хулиганов, сессия проход нормально», - добавил он.

На реплику журналиста, усомнившегося в количестве депутатов, необходимом для принятия решений, ГРИЦЕНКО заявил: «Вы из регламентного комитета?.. Я не считал (сам депутатов), я считаю по табло. Я уверен, что необходимое количество депутатов для проведения пленарного заседания было в зале, присутствовали представители всех фракций, за исключением фракции "Союз"».

Сегодня утром депутаты из партий «Союз» и «Русский блок» заблокировали трибуну и помешали проведению пленарного заседания парламента. Крымский спикер объявил о закрытии сессии, обвинив оппонентов в попытке дестабилизировать ситуацию в автономии.