Мусульмане в Украине: возрождение в контексте евроинтеграции

В последнее время в Украине возрастает внимание к проблемам мусульманской уммы, влияния исламского фактора на внутреннюю и внешнюю политику нашей страны.

При этом, исламоведы обращают внимание на некоторые перекосы, неточности, неверные оценки и суждения в отношении религиозно-политических течений или мусульманской жизни в Украине. К примеру, гипертрофированная увлеченность темой радикального исламизма в Украине, которая преподносится как главная, доминирующая проблема всей мусульманской уммы Украины и особенно ее крымской части.

Что лежит в основе таких выводов?..

Мусульмане в Украине

Сегодня, когда практически закончился первый этап мусульманского возрождения в Украине, на первый план вышли проблемы качественного улучшения жизни и деятельности мусульманской уммы, а так же повышения эффективности использования ее потенциала в развитии экономики, науки и культуры Украины, преодоления последствий глобального финансово-экономического кризиса. Этот этап привел к воссозданию инфраструктуры мусульманской жизни. В Украине действуют несколько духовных управлений и центров. При этом важное значение приобретают вопросы более полного удовлетворения духовных потребностей мусульман Украины, повышения их вклада в укрепление международных позиций страны, обоснование качественно новой модели развития Украины, адекватной современным реалиям и вызовам. Решение этих и других проблем требует, прежде всего, формирования и утверждения государственной стратегии дального развития мусульманского возрождения в контексте евроинтеграционных устремлений Украины.

В этих условиях особое значение имеет консолидация в рамках мусульманской уммы Украины, преодоление расколов и раздробленности.

В 2009 году мусульманами Украины были сделаны важные шаги в решении этих вопросов.

Так в апреле этого года при Государственном комитете по делам национальностей и религии был создан Совет представителей духовных управлений и духовных центров мусульман Украины. Совет, в состав которого вошли ДУМ Украины «Умма», ДУМ Крыма и Религиозного объединения независимых мусульманских общин Украины «Киевский муфтият», представляющих большинство всех мусульманских общин Украины. Тем самым, ведущими управлениями и центрами украинских мусульман был создан координирующий орган, позволяющий качественно улучшить как согласованность деятельности мусульманских организаций, так и их взаимодействий с государственными структурами Украины.

На этом фоне заявили о себе нехватка учебных заведений и культурно-просветительских центров, подготовленных, авторитетных имамов и тесно связанный с этим общий низкий уровень знаний украинских мусульман о своей религии. Так, в своем недавнем интервью в газете «Голос Крыма» заместитель председателя Республиканского комитета АРК по делам религий Булатов отмечал, что за последние пять лет почти прекратился активный процесс выявлений и возвращений бывших мусульманских культовых зданий и иной религиозной собственности. В Крыму приостановлено строительство мечетей, в том числе, не сдвинулось с мертвой точки и начало строительства Соборной мечети в Симферополе [2]. В сочетании с нерешенностью многих проблем крымских татар, вышеуказанные факторы стают благоприятной почвой появления в Крыму ряда радикальных течений.

Во время своего выступления на встрече Президента Украины с Президиумом Меджлиса крымскотатарского народа 3 июля этого года, председатель Меджлиса Джемилев так эмоционально оценил затягивание местными властями Крыма строительства Соборной мечети в Симферополе: «Откровенно скажу, что такого наглого и циничного отношения к татарам и их религии никто не ожидал»[3].

Политика Меджлиса и его руководства направлена на оказание помощи в развитии традиционного ислама в Крыму, противодействия распространению на полуострове деятельности экстремистских структур. Первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, Президент Всемирного конгресса крымских татар Чубаров неоднократно говорил о том, что руководство Меджлиса беспокоят целенаправленные действия по укреплению в Крыму политических организаций экстремистского толка, прикрывающихся исламом. Это, по его словам, «вызывает у нас озабоченность, поскольку такие организации стараются распространять в Крыму несвойственные традиционному исламу ценности, в частности, такие, которые привносят недоверие и страх в полиэтническое и многорелигиозное крымское общество, отрицают возможность мирного сосуществования людей разных культур и духовных ценностей» [4]. Что касается роли внешнего фактора в распространении экстремистских течений, прикрывающихся исламом, Чубаров однозначно отмечает, что в появлении подобных организаций Меджлис рассматривает деятельность внешних сил, которые хотят ослабить единство крымских татар. По мнению Чубарова, радикальные организации могут быть созданы структурами Российской Федерации. Но иногда такими людьми и приемами могут, подчеркивал он, пользоваться и наши украинские политики[5]. В свете сказанного, особое значение приобретает сегодня кардинальное и системное повышение внимания государственных структур и общественных организаций к оказанию действенной помощи традиционному исламу в Крыму, укреплению его материальной и кадровой базы и, конечно же, решение злободневных проблем крымских татар.

Поворот Запада к новой политике в отношении ислама

Приход к власти в США Обамы, его позиция в отношении ислама, стали катализаторами укрепления линии Западного мира на поиски и становление нового курса в отношении мусульманского населения своих стран. Его сущность заключается в отработке таких механизмов взаимодействия с исламскими общинами и структурами, которые позволили бы реализовать эффективную политику интеграции мусульманского населения в западное общество при сохранении его религиозной идентичности, полнее задействовать потенциал ислама в развитии западного общества. Особое внимание при этом уделяется сотрудничеству руководителей западных стран, Евросоюза с ведущими общественными структурами мусульман в западных странах.

Среди таких структур можно отметить позитивную роль Федерации мусульманских организаций Европы, работающую в тесном взаимодействии с Европейским союзом по делам фетв и исследований. Созданная в 1989 году с центральным офисом в Бельгии, федерация объединяет мусульманские организации 28 европейских стран.

Своими главными задачами Федерация называет консолидацию европейских мусульман, защиту их прав, отстаивание позитивного образа ислама в глазах европейцев, а также помощь государственным структурам и общественным организациям в решении задач интеграции мусульман в европейское общество, чтоб они стали его органической составляющей. Идеологическая платформа Федерации основана на признании многонационального, многоконфессионального, многокультурного характера Европы. Федерация исповедует концепцию «васатыйи» - исламской срединности, сбалансированности, умеренности и центризма. Такой метод преломления ислама позволяет Федерации консолидировать большинство европейских мусульман на совместной работе по превращению ислама в составляющую европейской цивилизации.

Течение «васатыйи» - или срединного ислама, возникшее в конце ХХ века, иногда называют «новым исламистским трендом»[6].

Возникшее в течении 80-х годов прошлого столетия в рамках структур Братьев мусульман, течение «васатыйи» быстро развивается, превращается, фактически, в самостоятельное течение в современном исламе и завоевывает ведущие позиции в мусульманской умме Европы. Сегодня идея «васатыйи» доминирует в исламском обществе, давно вышла за рамки движения Братьев мусульман, и широко популярна в исламском мире. Политическая и юридическая практика сторонников «васатыйи» в Европе направлена на разработку прагматического подхода к задачам адаптации и интеграции мусульман к жизни в условиях западной демократии.

В современной Европе идет интенсивное обсуждение, как на академическом уровне, так и на уровне практической политики, комплекса вопросов, связанных с выработкой политического курса в отношении ведущих направлений ислама в Европе и его организационных структур. Общая тенденция, которая четко просматривается в течение последнего времени, заключается в признании необходимости налаживания сотрудничества с умеренными мусульманскими организациями, готовыми к конструктивной работе с властью в деле отработки механизмов и форм интеграции мусульман в европейское общество. Такой подход учитывает как нынешнее доминирующее положение таких организаций в мусульманской умме Европы, так и их растущий потенциал, стремление к сотрудничеству. Конечно, этот процесс происходит непросто, сопровождается острой полемикой, несовпадением взглядов, но, главное, он набирает силу и открывает большие перспективы для дальнейшего развития всей европейской цивилизации, неотъемлемой частью которой, теперь признается и ислам.

У Федерации сложились хорошие, крепкие отношения с руководством Евросоюза и Европарламента. В январе 2008 года по инициативе Федерации был принят такой важнейший, основополагающий документ, как Хартия мусульман Европы, торжественное подписание которой посетил заместитель главы Европарламента. Хартия стала своеобразным манифестом европейских мусульман, политико-правовой базой их стремления разделить европейские ценности и интегрироваться в европейское общество. Конечно, процесс интеграции мусульман в современное европейское общество-процесс очень сложный, который сталкивается со многими трудностями, противоречиями и предрассудками. Тем не менее, можно говорить об активном и многостороннем процессе формирования новой европейской мусульманской идентичности, которой, несомненно, предстоит сыграть свою уникальную историческую роль в развитии мусульманской и мировой цивилизации.

По расчетам американского Института миграционной политики, удельный вес мусульман в составе населения Евросоюза к середине нынешнего века увеличится с нынешних 5% до 20%[7]. Количественные и качественные изменения в европейской мусульманской умме могут свидетельствовать о том, что в течение следующих десятилетий, проведение квалифицированной, гибкой, инновационной политики со стороны руководства европейских государств и структур Евросоюза будет приобретать одно из решающих условий превращения Объединенной Европы в ведущую силу мировой политики и экономики.

Государственная политика Украины в отношении ислама

Приходится констатировать, что на исламском направлении Украина до сих пор крайне пассивно участвует в европейских инициативах. Объемы, глубина и содержательная часть участия Украины в таких инициативах не соответствует ни важности задач, стоящих в этой сфере перед Украиной, ни потребностям и потенциалу ее мусульманской уммы. Со стороны Украины, в отличие, например, от соседних Польши, Румынии, Болгарии не выдвинуто ни одной инициативы или проекта, имеющих общеевропейское звучание.

Первостепенное значение, с учетом европейских традиций и европейского опыта, имеет создание эффективных механизмов сотрудничества государственных структур с религиозными и культурно-просветительскими организациями украинских мусульман, наполнение их работы конкретным и конструктивным содержанием. Сегодня в Украине уже созданы серьезные заделы в создании таких механизмов. Речь идет об уже упоминавшемся Совете представителей духовных управлений и центров мусульман Украины при Государственном комитете по делам национальностей и религий. Сегодня важно организовать действенную работу этого Совета, особенно в налаживании активного участия представителей мусульманских организаций в доработке таких важнейших законопроектов, как „О свободе совести и религиозные организации”, Концепция государственно-конфессиональных отношений в Украине, о возвращении культовых сооружений религиозным организациям и других.Важно видеть перспективу превращения украинской уммы в составную часть общеевропейской уммы. Необходимо также доработать в соответствии с европейскими требованиями и стандартами политико-правовые основы такой политики.

В свою очередь, разработка и принятие долговременной программы развития исламского образования и культурно-просветительских центров позволит качественно улучшить имеющиеся сегодня острейшие проблемы нехватки подготовленных имамов, налаживания выпуска современных и квалифицированных учебно-методических материалов, учебников. Важные задачи стоят перед украинской наукой, которой предстоит на уровне современных требований и уровня развития мирового ислама глубже исследовать многие злободневные проблемы его развития в современном мире, его роль в преодолении последствий глобального финансово-экономического кризиса, формирования новой модели развития человечества, отвечающей потребностям ХХI века.

В этом плане предстоит качественно улучшить работу Всеукраинской общественной организации «Украинский центр исламоведения», превратить ее в подлинный общеукраинский координационный центр изучения важнейших проблем развития украинской и мировой мусульманской уммы, генерирования действенных инициатив по развитию и обогащению межрелигиозного и межцивилизационного диалога, активного использования и внедрения достижений мусульманской цивилизации в экономическую, социально-политическую и духовную жизнь страны. Центр и его активисты должны задать тон разработке ряда важнейших проблем, таких, как формирование европейской модели политики в отношении ислама в Украине, государственная стратегия решения крымскотатарского вопроса в современных украинских реалиях, практическое использование механизмов исламского банкинга и исламских финансовых институтов в Украине и ряда других.

Хотелось бы надеяться, что затронутые вопросы дадут толчок к обсуждению и анализу комплекса проблем мусульман в Украине и путей их решения в конструктивном и взвешенном духе.

Вячеслав Швед, вице-президент Всеукраинской общественной организации «Украинский центр исламоведения», к.и.н., доц., специально для УНИАН

