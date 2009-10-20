Литвин исключает украинско-российскую войну в Крыму

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает невозможным возникновение украинско-российского конфликта в Крыму.

«Повторение чего-то подобного в Крыму абсолютно исключено», - заявил председатель ВР в Лондоне, отвечая на вопрос членов Комитета по иностранным делам о гипотетической возможности конфликта в Крыму наподобие кавказских.

«Со стороны России не происходит никаких активных действий, направленных на дестабилизацию ситуации на полуострове. Ее дестабилизировали украинские политики крайних политических ориентаций», - сказал ЛИТВИН, слова которого цитирует пресс-служба Верховной Рады.

Вместе с тем, он признал, что у официального Киева нет эффективной политики по отношению к автономии. «В этом я убедился, находясь два дня на минувшей неделе в Крыму и общаясь непосредственно с жителями нескольких райцентров», - заявил руководитель украинского парламента.

По убеждению ЛИТВИНА, Крым нуждается в достаточной финансовой поддержке, привлечении инвесторов.

Он считает, что стабильность социально-экономической ситуации на полуострове оградит от любых проявлений дестабилизации.

19-20 октября спикер находится с официальным визитом в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.