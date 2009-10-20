Турция разрешила России прощупать дно Черного моря

Турция разрешила России проведение геологоразведочных работ в своей исключительной экономической зоне в Черном море для реализации проекта газопровода «Южный поток», об этом шла речь во время телефонного разговора Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА с Президентом Турции Абдуллахом ГЮЛЕМ, сообщила пресс-служба Кремля.

«Президент Турции сообщил, что в соответствии с ранее достигнутыми пониманиями на высшем и высоком уровнях турецким правительством приняты все необходимые решения о выдаче разрешений на проведение геологоразведочных работ в исключительной экономической зоне Турции в Черном море в интересах реализации проекта газопровода «Южный поток», - говорится в сообщении.

МЕДВЕДЕВ выразил уверенность, что это решение послужит дальнейшему укреплению стратегического характера российско-турецких отношений.

Россия и Турция 6 августа договорились о возможности строить в территориальных водах Турции газопровод «Южный поток».

Проект «Южный поток» создается для диверсификации поставок российского природного газа в Европу и снижения зависимости поставщиков и покупателей от стран-транзитеров, в частности от Украины и Турции. Его реализацию будут вести российский госмонополист «Газпром» и итальянский концерн Eni. Проект предусматривает прокладку подводной части газопровода протяженностью 900 км от российской компрессорной станции «Береговая» в Краснодарском крае до болгарского побережья. Далее одна из двух веток наземной части трубопровода проляжет по территории Болгарии и Греции и через Адриатическое море - в Италию. Маршрут второй ветки пока не определен. «Газпром» оценивает строительство газопровода «Южный поток» в 19-24 млрд. евро. Пропускная способность газопровода должна составить 63 миллиарда кубометров газа в год.