Четыре человека погибли в двух авариях в Крыму (фото)
18:29, 19 октября 2009Крым
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«Хонда» мчалась со скоростью 200 км/ч
Четыре человека погибли и один получил тяжелые травмы в результате двух аварий в Крыму: в обоих случаях легковые автомобили врезались в деревья.
Как сообщила сегодня пресс-службе крымской Госавтоинспекции, дорожно-транспортные происшествия произошли 18 октября.
«Хонда» врезалась в дерево в Керчи, погибли водитель-мужчина и пассажирка. «От машины остались искореженные куски металла, поблизости которых лежал спидометр с зафиксированной скоростью в 200 км/ч», – отметили в ГАИ.
На автодороге Кировское – Первомайское в дерево въехал автомобиль ВАЗ-21099. Погибли водитель и его супруга. Их друг получил тяжелые травмы головы и переломы предплечья и бедра.
Фото пресс-службы ГАИ
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