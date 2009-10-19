Четыре человека погибли в двух авариях в Крыму (фото)

Четыре человека погибли и один получил тяжелые травмы в результате двух аварий в Крыму: в обоих случаях легковые автомобили врезались в деревья.

Как сообщила сегодня пресс-службе крымской Госавтоинспекции, дорожно-транспортные происшествия произошли 18 октября.

«Хонда» врезалась в дерево в Керчи, погибли водитель-мужчина и пассажирка. «От машины остались искореженные куски металла, поблизости которых лежал спидометр с зафиксированной скоростью в 200 км/ч», – отметили в ГАИ.

На автодороге Кировское – Первомайское в дерево въехал автомобиль ВАЗ-21099. Погибли водитель и его супруга. Их друг получил тяжелые травмы головы и переломы предплечья и бедра.

Фото пресс-службы ГАИ