Гендиректор «Артека» не является ни обвиняемым, ни свидетелем

Генеральный директор международного детского центра «Артек» Борис НОВОЖИЛОВ по уголовному делу о развращении несовершеннолетних на данное время не имеет никакого процессуального статуса - свидетеля, подозреваемого или обвиняемого, сообщила УНИАН начальник Департамента связей с общественностью и международных отношений МВД Украины Инна КИСИЛЬ.

По ее словам, накануне следователь по делу предложил НОВОЖИЛОВУ явиться в МВД для опроса, но гендиректор ответил, что сделает это лишь по получении официального сообщения.

В то же время, следователь с согласия одного из заместителей генерального прокурора Украины вчера направил представление в Печерский районный суд Киева о предоставлении санкции на проведение обыска по месту жительства НОВОЖИЛОВА, и суд такую санкцию предоставил. Сегодня проводится обыск.

Официальное сообщение о вызове к следователю директору «Артека» по его просьбе было направлено, сообщила КИСИЛЬ.