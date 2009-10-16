В выходные обещают дожди

В выходные на крымском полуострове возможны дожди, сообщает Укргидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, 17-18 октября температура ночью составит 9-14° тепла, днем - 17-22° тепла.

В субботу ожидается преимущественно южный ветер, 7-12 метров в секунду, в воскресенье - восточный, 7-12 м/с.

Как сообщает gismeteo, в субботу днем в Симферополе малооблачно, небольшой дождь, вечером - пасмурно, небольшой дождь, гроза. В ночь на воскресенье - дождь, гроза, такая же погода будет утром. Днем пасмурно.

В Ялте днем и вечером в субботу небольшой дождь, возможна гроза. В воскресенье - дождь ночью и утром. Днем осадки не ожидаются, будет пасмурно.

В Евпатории небольшой дождь прогнозируют в ночь на субботу, утром и днем. Такая же погода будет в воскресенье.

В Керчи дождь возможен в субботу вечером, в воскресенье в течение дня. Вечером будет пасмурно.

В Севастополе в ночь на субботу, днем и вечером возможны дожди. В воскресенье также прогнозируют осадки.