ЧФ РФ шьют дело

Уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах должностными лицами одного из управлений Черноморского флота России возбудила прокуратура, утверждает пресс-служба Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Крыму.

«В период 2007-2008 годов должностные лица составили заведомо неправдивые договоры субподряда, акты выполненных работ, налоговые накладные, налоговые декларации и уклонились от уплаты налогов в сумме свыше 1,5 миллионов гривен, что фактически привело к непоступлению налогов в Государственный бюджет Украины в особо крупных размерах», - говорится в сообщении налоговиков.

Дело возбуждено прокуратурой Севастополя по материалам сотрудников налоговой милиции Феодосии по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины, добавили в пресс-службе.