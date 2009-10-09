Совнацбез поставит на уши Севастополь

Председатель Севастопольской администрации Сергей КУНИЦЫН уверен, что по итогам проведенной в августе в городе работниками аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины проверки будет немало громких «земельных дел».

Как сообщила пресс-служба администрации, об этом КУНИЦЫН заявил, комментируя поступившие материалы проверки СНБО.

Аппарат проверял факты незаконного выделения земельных участков, находящихся в аренде Черноморского флота России, деятельность Севастопольской городской государственной администрации и Севастопольского горсовета в сфере земельных отношений, деятельность Главного управления Госкомзема в Севастополе и другие.

Инициатор проверки - Севастопольская администрация, напомнили в пресс-службе.

По информации КУНИЦЫНА, имели место случаи незаконного выделения земельных участков, находящихся в аренде ЧФ РФ. «20 мая текущего года горсовет принял решение «О передаче в аренду ООО «Брокерсервис Плюс» земельного участка площадью 4,5790 га по улице Адмирала Владимирского, 30 для строительства и обслуживания квартала многоэтажных жилых домов с объектами инфраструктуры», - сказал он.

«Мало того, что это земля военного городка №289, она еще и не числится в перечне участков и имущества в приложении к межгосударственному соглашению по Черноморскому флоту. То есть, по закону, эта земля принадлежит государству Украина! А горсовет с легкостью ее отдал частной структуре», - заявил глава исполнительной власти города.

Кроме того, сообщил КУНИЦЫН, «должностными лицами Севастопольского горсовета был заключен договор аренды земельного участка свыше 38 га военного городка №488 с ЧП «Грэй» на основе решения горсовета от 10 июля 2007 года № 2401 для строительства жилых домов. Где согласование с Фондом госимущества, с МИДом? Горсовет - выше? Или депутатам закон не писан?», - отметил глава администрации.

КУНИЦЫН добавил, что в материалах проверки СНБО очень много фактов. «Перечислю некоторые, самые кричащие. 8 апреля 2008 года Севастопольский горсовет принял решение №4028 «О передаче ООО «Орлиновское охотничье хозяйство» в пользование охотничьих угодий, расположенных на подведомственной Севастопольскому горсовету территории» и решение №4029 «О передаче ООО «Кордон Мекензи» в пользование охотничьих угодий, расположенных на подведомственной Севастопольскому горсовету территории». В частные руки передано 18 тысяч 926,5 га в том числе, и заповедных земель», - сказал он.

Кроме того, заявил КУНИЦЫН, «уже в этом году горсовет передает 3163,8534 га земли в аренду ООО «Золотая балка». Проверка СНБО четко указывает - решение было принято незаконно. Горсовет превысил полномочия».

Как считает КУНИЦЫН, «итоги проверки СНБО для многих в нашем городе, в первую очередь, в горсовете, станут очень неприятной неожиданностью». По его словам, материалы проверки уже переданы в Генеральную прокуратуру.