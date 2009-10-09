Киселева выгнали из фракции

Фракция Партии регионов приняла решение об исключении народного депутата Украины Василия КИСЕЛЕВА из своего состава.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании парламента председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН.

Он отметил, что, в соответствии с регламентом, теперь КИСЕЛЕВ является внефракционным депутатом.

Причина исключения КИСЕЛЕВА не была названа.

15 сентября президиум политсовета Партии регионов решил исключить экс-лидера регионалов Крыма КИСЕЛЕВА из рядов партии за нанесение вреда ее репутации и нарушение требований устава и отозвать его из членов политсовета ПР.

17 сентября КИСЕЛЕВ заявил о добровольном выходе из Партии регионов.