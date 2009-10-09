4,8 млн. туристов отдохнули в Крыму

Крым с начала года посетили более 4 млн. 786 тыс. отдыхающих – это на 13%, или почти на 717 тысяч меньше, чем за аналогичный период 2008 года.

Как говорится в оперативных данных Министерства курортов и туризма Крыма, 9 октября в Крыму работают 230 здравниц, коэффициент заполняемости составляет 44,5%. В минувшем году в этот период функционировали 242 курортных учреждения, коэффициент был на 2,8% выше.

«По данным исполкомов и райгосадминистраций курортных регионов, организованно в здравницах отдохнули 922,8 тыс. человек, что на 17,6% ниже, чем за аналогичный период 2008 года», – отметили в министерстве.

Различными видами транспорта в автономию прибыли 5 млн. 367 тыс. человек.

Напомним, снижение числа туристов в Крыму чиновники объясняют мировым экономическим кризисом. От него пострадал не только Крым, но и курортные конкуренты региона, говорят в Министерстве туризма автономии.