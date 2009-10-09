Украине уже обещают снег

13-14 октября в связи со вторжением холодного арктического воздуха с севера России ожидается резкое похолодание: температура снизится ночью до 0-6° мороза (13 октября в северных и центральных областях 1-7° тепла), днем до 3-8° тепла; в южной и восточной части 13 октября ночью 8-13°, днем 9-16° тепла, 14 октября ночью 4° тепла -1° мороза, днем 5-12° тепла.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

По данным синоптиков, одновременно пройдут дожди, а в западных, северных и центральных областях - местами с переходом в мокрый снег.

15-16 октября в Украине сохранится холодная погода, преимущественно без осадков.